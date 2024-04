Policial Civil da CORE conclui Curso de Adaptação à Selva no 4º Batalhão de Infantaria e Selva

Na tarde deste sábado, 13, um membro da Polícia Civil do Acre (PCAC), integrante da renomada Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), concluiu com êxito o Curso de Conclusão de Estágio de Adaptação à Selva, realizado no 4º Batalhão de Infantaria e Selva (4º BIS), situado em Rio Branco.

Durante uma semana intensiva de treinamento, o curso proporcionou instruções vitais para operar em ambientes selvagens, incluindo técnicas de obtenção de água e fogo, identificação de alimentos de origem vegetal, orientação em terrenos desconhecidos, construção de abrigos improvisados, habilidades de tiro de caçador, técnicas de pesca e montagem de armadilhas, além de noções fundamentais de sobrevivência.

O coordenador da CORE, Lawrence Moura, ressaltou a importância de capacitar os profissionais com habilidades táticas renovadas, enfatizando a necessidade de estar preparado para operações de alto risco, especialmente em áreas rurais e de selva. “A CORE está constantemente envolvida em operações delicadas, apoiando as unidades policiais em todo o estado, tanto na capital quanto no interior. É fundamental que cada operador possua conhecimentos especializados em selva, a fim de aplicá-los efetivamente em situações de operações policiais”, afirmou Moura.

Criada em 2017, a Coordenadoria de Recursos Especiais desempenha um papel vital no cumprimento de mandados judiciais, progressão em áreas de alto risco, segurança de autoridades e gerenciamento de crises. Com um quadro de 12 policiais altamente treinados, a CORE é reconhecida por sua expertise e eficiência em lidar com situações complexas e desafiadoras.

O policial civil que concluiu o Curso de Adaptação à Selva agora se junta aos seus colegas da CORE, fortalecendo ainda mais a capacidade da unidade para lidar com as demandas operacionais mais exigentes, garantindo a segurança e a ordem pública em todo o estado.

Por Ascom/PCAC