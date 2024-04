Vasco-AC goleia São Francisco e segue vivo por vaga nas competições nacionais de 2025

O Vasco-AC continua vivo na briga por calendário nacional para a temporada 2025. Na tarde desta segunda-feira (22), o Cruz-Maltino goleou o São Francisco por 4 a 1 e entrou de vez na disputa por uma das vagas para as competições nacionais da próxima temporada. A partida fechou a quarta rodada do segundo turno do Campeonato Acreano, no estádio Florestão, em Rio Branco. Daniego, duas vezes, uma delas de pênalti, Geovani Silva e Raelison marcaram os gols do Vasco-AC. Carlos Augusto fez o gol de honra do São Francisco.