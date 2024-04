Em CPI, Textor reforça que Palmeiras teria sido beneficiado por manipulação

Em depoimento à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE), John Textor reforçou que o Palmeiras teria sido beneficiado nas últimas edições do Campeonato Brasileiro por manipulação de resultados.

A resposta do proprietário da SAF do Botafogo foi dada ao senador Jorge Kajuru (PSB), que preside a CPI, nesta segunda-feira (22), em Brasília.

Em seu questionamento, o senador mostrou duas declarações de John Textor. Em uma, o norte-americano falava ter provas de que o Palmeiras foi beneficiado. Na segunda, afirmava que jamais acusou Leila Pereira, presidente do clube paulista, de estar envolvida em manipulação de resultados.

Kajuru perguntou se não havia contradição entre as falas.

“Não vejo contradição. Baseado no que acredito, nas evidências que temos, vamos comprovar que o Palmeiras foi beneficiado por manipulação de resultados em 2022 e 2023. Eu nunca aleguei que o Palmeiras ou o São Paulo, como clubes, estariam por trás disso. O Julio (Casares, presidente do Palmeiras) é uma das pessoas mais receptivas a mim. Me abraçou e disse que minha presença foi transformadora. Existem evidências que os jogadores dele estiveram envolvidos, eu não sei a razão do seu comportamento naquele dia” – John Textor, dono da SAF do Botafogo

“O dinheiro é capaz de corromper as pessoas. Eu nunca aleguei que Leila (Pereira) ou Julio (Casares) ou os clubes estão envolvidos nisso. Por isso, não vejo uma contradição nessas declarações”.

John Textor foi convidado a depor na CPIA devido às declarações dadas desde novembro de 2023, nas quais apontou manipulação de resultados no futebol brasileiro e afirmou ter evidências, inclusive já as entregou à Policia Civil.

Em sua explanação inicial, antes de ser questionado pelos senadores, o empresário norte-americano reforçou que as evidências que afirma ter — e o fizeram ser chamado a depor — mostram “como os jogos são manipulados, e não o por quê.”

Textor explicou que, para preservar os envolvidos, apresentará as evidências em sessão secreta com os senadores, que acontecerá nesta segunda.

John Textor é o proprietário da Eagle Holding Football, que adquiriu a SAF do Botafogo em 2022 e tem outros clubes ao redor do mundo, como o Crystal Palace, da Inglaterra, o Lyon, da França, e o Molenbeek, da Bélgica.

Em sua oitiva, o empresário reforça que entregou as evidências ao STJD ainda em 2023, pedindo uma investigação — a qual não foi realizada.

“Se você tem acesso a essas informações, no meio da temporada, como você vai lidar? O que fiz foi apresentar o relatório ao Tribunal, com os nomes dos envolvidos vetados para proteger os seus direitos, e pedi por uma investigação. Não fiz alegações, só pedi para que fosse investigado. Pedi isso em dezembro, mas o Tribunal tivesse se debruçado, não estaríamos onde estamos hoje pois tive que apresentar as evidências nas últimas semanas. Isso me levou aos processos e isso me permitirá a apresentar as evidências” –John Textor