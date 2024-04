Universitária que viralizou batendo em dois explica briga e ganha fãs: ‘Diva do UFC’

A universitária Yohanna Stephane saiu para uma festa com seu companheiro e não imaginou que terminaria o dia envolvida em uma briga, e muito menos que o vídeo da confusão fosse viralizar. A jovem, de 24 anos, explicou que foi agredida pelo ex-namorado de uma amiga na saída de uma festa na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, no último sábado, 30. Descoberta a identidade de Yohanna, internautas invadiram o seu perfil no Instagram e elogiaram a coragem dela em enfrentar o homem e a mulher que estava com ele.

Além de universitária, Yohanna também é empresária. Em suas redes sociais, com quase 3 mil seguidores, ela costuma compartilhar fotos e vídeos de looks e maquiagens. O flagra da jovem enfrentando os dois agressores foi parar em diversas páginas e ela foi elogiada pela coragem, mas também recebeu apoio:



“Linda e não leva desaforo pra casa”, “Grandona sem medo”, “Diva do UFC”, “O de branco foi defender a namorada, e no final ela que defendeu ele”, “Loira deu o nome”, “Esse homem batendo em mulher é bem covarde”, “O de vermelho tinha que ir preso, se investigar certinho acha mais agressões contra mulher”, foram alguns dos comentários.