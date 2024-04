Sócio do Vasco da Gama no Acre denuncia diversas irregularidades da diretoria do clube

Everton Moraes da Costa, sócio-proprietário do Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol acreano, procurou o ac24horas para denunciar diversas irregularidades que vêm ocorrendo na equipe ao longo dos últimos anos.

A Associação Desportiva Vasco da Gama, clube brasileiro de futebol sediado em Rio Branco, no estado do Acre, foi fundada em 1952 e conquistou o campeonato estadual em quatro ocasiões. Apesar da tradição, Everton revela que, desde 2015, o clube não possui registro de CNPJ, o que tem levado a recebimento de recursos de forma irregular. Ele questiona: “De onde o Vasco está recebendo recursos? E se está recebendo, por que continuam enviando, mesmo com a situação irregular e sem CNPJ? Para onde estão indo esses recursos? Estão sendo desviados para terceiros?”.

Outro ponto destacado pelo denunciante é que, desde 2010, a administração do Vasco tem sido conduzida por um mesmo grupo. No entanto, a equipe não tem conseguido bons resultados nesse período. Everton relata: “Nós, um grupo de sócios, tentamos concorrer nas eleições do Vasco em outubro do ano passado. Alguns de nós somos sócios fundadores e começamos a investigar a documentação. Descobrimos que o clube não possui presidente. Em 2015, o CNPJ da associação foi dado como inativo”, declarou.

Além disso, o sócio alega que a atual diretoria está alugando a sede do clube para uma empresa privada utilizá-la como estacionamento, mas o dinheiro proveniente desse aluguel não está sendo investido no time do Vasco. Ele lamenta: “Quando chegamos às instalações do clube, percebemos que estão em péssimas condições. A sede é alugada para treinamentos, mas os recursos não são direcionados para o desenvolvimento da equipe”, afirmou.

A diretoria do Vasco no Acre, representada por Weverton Viana da Silva, presidente do clube, preferiu não se manifestar sobre as denúncias de irregularidades.

No Campeonato Acreano de 2024, o clube disputou cinco jogos, com três vitórias, duas derrotas e está classificado para o segundo turno da competição.

Fonte: ac24horas