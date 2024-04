Elon Musk responde a Moraes e anuncia liberação de contas no X bloqueadas

O bilionário Elon Musk, dono do “X”, antigo Twitter, questionou, neste sábado (6), ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre “tanta censura no Brasil” e informou que derrubou os bloqueios das contas na plataforma impostas pelo magistrado.

Musk respondeu uma postagem de Moraes do dia 11 de janeiro com a pergunta: “por que você está exigindo tanta censura no Brasil?”.

Na publicação em que foi feita o questionamento, Moraes elogiava a nomeação de Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça.

Why are you demanding so much censorship in Brazil?

Musk também realizou uma postagem em seu perfil na plataforma em que ameaça fechar o escritório do X no Brasil. No mesmo post, ele anunciou o fim das restrições impostas a perfis na rede social.

“Estamos retirando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”, afirmou Musk.

We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil.

As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.

But principles matter more than…

— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024