Pós-graduado em gestão e auditoria, dono do Chico’s Rock Bar lança seu nome como pré-candidato a vereador em Rio Branco

O pós-graduado em gestão de pessoas, auditor e gestor ambiental Ricardo Melo de Souza, que também é proprietário do espaço cultural Chico’s Rock Bar, anunciou seu nome como pré-candidato a vereador de Rio Branco pelo Republicanos no último sábado (27).

De acordo com Ricardo, que já contribuiu por 6 anos na Secretaria de Meio Ambiente do Acre, a pré-candidatura se dá em razão da vontade de contribuir para a construção de políticas públicas sustentáveis na capital acreana. “Ao longo de minha vida, sempre visei contribuir para o desenvolvimento de Rio Branco. Acredito que a cultura, o esporte, lazer e o empreendedorismo são pilares fundamentais para o progresso da nossa comunidade. Por isso, sou pré-candidato a vereador, com o compromisso de trabalhar sempre para construir um futuro mais próspero e justo para todos”, disse ele no ato de divulgação de seu nome.

Em seu programa de mandato, Ricardo Melo disse que planeja lutar pela revitalização de espaços públicos, inclusive com a promoção de eventos para a ocupação destes locais, e para intensificar a participação de pequenos comerciantes nos espaços públicos. O empresário também promete lutar pela implementação de um Centro de Atendimento Infantil de Autismo para o atendimento de demandas urgentes, garantindo o acolhimento da classe na rede pública de saúde.