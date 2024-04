Governo do Acre finaliza pilares da Ponte da Sibéria em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), finaliza neste sábado, 6, a fase de mesoestrutura da Ponte da Sibéria, em Xapuri. A estimativa é que a ponte, de 363,8 metros de extensão, fique pronta no segundo semestre de 2024.

“É uma obra importante para a cidade de Xapuri. Tem gerado emprego e renda à população, e o Deracre tem acompanhado de perto as obras, seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli de trabalhar para cuidar da infraestrutura e das pessoas”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A estrutura da ponte conta com rampas de acesso e ligará o Centro de Xapuri ao Bairro Sibéria. As intervenções, quando concluídas, proporcionarão mais mobilidade e segurança para 20 mil pessoas. De acordo com o engenheiro do Consórcio Codrasa, Leandro Braga, cerca de 40 trabalhadores estão empenhados na fase de superestrutura na montagem das treliças de avanço dos apoios para execução das aduelas da ponte.

“Finalizamos os pilares da ponte e estamos trabalhando na montagem das treliças para avançar mais rapidamente com o trabalho”, afirmou o engenheiro.

As peças metálicas da treliça de balanço sucessivo estão em fase de pré-montagem, para avanço dos trabalhos na fase de superestrutura. A ponte deverá ser construída com a técnica de balanços sucessivos, que é aplicada em locais onde há limitação de apoio para escoramentos convencionais, isto é, em trechos de rios com imensos volumes de água e correnteza e grandes vãos.

O empreendimento foi orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões oriundos de recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.