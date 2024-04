Cavalo é encontrado despedaçado e sem coração em ramal no interior do Acre

Um caso está intrigando os moradores do Ramal do Polo, uma comunidade rural, que fica entre os municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Neste sábado (6), um cavalo foi encontrado morto às margens da via partido ao meio e partes do corpo não estavam no local. O coração do animal foi retirado e estava jogado próximo ao bicho morto.

Os moradores especulam o que pode ter havido, em um vídeo que registra o momento em que o corpo despedaçado foi achado nas margens da via. Homens comentam que se trata de um animal jovem e gordo e que está sem o coração.

“O coração está aqui ó. Um cara que faz isso é um vagabundo”, cita um deles.

O radialista Fagner Silva diz que a comunidade não acredita que o cavalo tenha sido atacado por uma onça, ou outro animal.

” Os moradores acham que foi gente, mas ninguém sabe informar como o corpo está todo despedaçado dessa forma. O pessoal está tudo assustado”, comentou ele.

A Polícia Civil de Rodrigues Alves investigará o caso.

ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

Fonte: ac24horas