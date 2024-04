Sete chefes de estado confirmam presença no Fórum de governadores em Rio Branco

Sete governadores confirmaram presença no Fórum da Amazônia Legal, que acontece dia 11, em Rio Branco. O encontro prevê a consolidação de ações conjuntas e integradas dos estados para o combate do desmatamento e das queimadas na região.

Para o governador do Acre, Gladson Cameli, a agenda complementa o encontro com a ministra de planejamento Simone Tebet que acontece amanhã, dia 9, também em Rio Branco.

A agenda de governadores da Amazônia Legal em Rio Branco acontecerá 10 anos após o primeiro encontro, ocorrido em 2014. Devem estar presentes os seguintes governadores: Wilson Miranda Lima, do Amazonas; Helder Barbalho, do Pará; Carlos Orleans Brandão, do Maranhão; Antônio Denarium, de Roraima; Wanderlei Barbosa, do Tocantins; Clécio Luis, do Amapá; Mauro Mendes, do Mato Grosso e o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves.

Criado em 2008, o Fórum de Governadores da Amazônia Legal foi criado em 2008 como um dos 16 compromissos do Plano Amazônia Sustentável (PAS).

