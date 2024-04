Recurso de R$ 250 milhões irá construir 1,6 mil casas em Rio Branco e Xapuri

Após chamamento público para seleção de construtoras pelos entes públicos pelos projetos de casas populares, a Caixa Econômica Federal (CEF) selecionou nove empreendimentos no estado do Acre para a construção de 1.616 unidades habitacionais populares, sendo 1.516 casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, e mais 100 unidades em Xapuri.

O valor máximo de provisão por unidade habitacional varia entre R$ 130 mil e R$ 165 mil, de acordo com o recorte territorial e a faixa de quantidade de habitantes de cada município.

A Caixa vai liberar um aporte de quase R$ 250 milhões para construção de mil casas no conjunto Cidade do Povo (no segundo Distrito), mais 100 novas casas no município de Xapuri.

Ainda de acordo a Caixa, as unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal, serão destinadas ao acolhimento das famílias atingidas pela enchente do rio Acre deste ano.

Por ac24horas