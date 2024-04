São Francisco vence, avança e empurra o Plácido de Castro para o “jogo da morte”

O São Francisco segue vivo na disputa pelo título do Campeonato Acreano 2024. Neste sábado (6), no estádio Florestão, o time católico superou o Plácido de Castro por 2 a 1. O resultado garantiu a equipe franciscana no returno do estadual e eliminou o Tigre do Abunã da competição.

Tabela

Com a vitória apertada diante do Plácido d Castro, o São Francisco chegou aos sete pontos ganhos na tabela de classificação, fechando o turno na vice-liderança do grupo B – dois pontos a mais que o Imperador Galvez, terceiro colocado. Por outro lado, o Plácido de Castro acabou eliminado e terá que faz um jogo extra na próxima quarta-feira (10) contra o Galo Carijó, para lutar pela permanência ou não na elite do futebol local.

Próximos jogos

Com a vaga assegurada para o returno do Campeonato Acreano 2024, o São Francisco tem jogo de estreia agendado para a quarta-feira (10), a partir das 17h30, no estado Florestão, contra o Humaitá. No mesmo dia e local, o Tigre do Abunã faz o jogo da “repescagem” por uma vaga na elite do futebol local contra o Atlético Acreano, a partir das 15h30.

O jogo começou bem movimentado, mas as duas equipes tinham dificuldades no setor de criação e pouco finalizavam ao gol. O Tigre do Abunã arriscou um chute de fora da área e forçou o goleiro Jeferson a fazer a primeira grande defesa do jogo.

O time católico respondeu, após vacilo do zagueiro Jô, mas o zagueiro placidiano Leandro Bahia apareceu, providencialmente, e mandou a bola para escanteio, aos 30 minutos.

Numa bola aérea, o goleiro placidiano Máximo não achou nada. O atacante Benedito aproveitou e, de peixinho, abriu o marcador aos 41 minutos.

São Chico segura a pressão

Com campo pesado, devido a chuva, as duas equipes tinham dificuldades para rolar a bola. Porém, o Plácido de Castro adiantou as linhas e tentou a igualdade no placar.

Numa jogada rápida, aos 11 minutos, o São Francisco ampliou a vantagem do placar (2 a 0). O atacante Aruoture recebeu lançamento, passou pelo goleiro Máximo e mandou para a rede do Tigre do Abunã.

Três minutos depois, o Plácido de Castro perdeu grandes chance de descontar a vantagem católica, mas o goleiro Jeferson pegou a penalidade cobrada por Ismael.

Nos dez minutos finais de partida, o Plácido de Castro pressionou, acertou a trave católica duas vezes, mas descontou a vantagem do time franciscano somente nos acréscimos (48’), numa finalização de fora da área do zagueiro Leandro Bahia.