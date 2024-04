Nos acréscimos, Rio Branco arranca empate no Clássico

Com um gol nos acréscimos do atacante Robert, o Rio Branco arrancou um empate (2 a 2) diante do Independência pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano 2024. A “Clássico Vovô” foi disputado neste sábado (6) chuvoso com a presença de 95 pagantes (R$ 950,00) nas arquibancadas do estádio Florestão.

Tabela

O ponto conquistado contra o Independência quebrou uma sequência de quatro vitórias seguidas do Rio Branco na disputa do primeiro turno do estadual. O time estrelado fechou a competição com 13 pontos ganhos e manteve a primeira posição do grupo A. Já o Independência fechou o turno com 09 pontos, mesma pontuação do Vasco da Gama, mas o time tricolor perde a vice-liderança nos critérios técnicos de vitórias ( 2 contra 3 da equipe vascaína).

Próximos jogos

O Rio Branco retorna a campo na próxima quinta-feira (11), a partir das 15h30, no estádio Florestão, para medir forças contra o Imperador Galvez. O confronto marca a estreia das duas equipes no returno do Campeonato Acreano 2024. No mesmo dia e local, às 17h30, será a vez do Independência encarar o Vasco da Gama, em jogo válido pela primeira rodada do returno.

Resumo do jogo

O tempo chuvoso ameaçou a realização do “Clássico Vovô”, mas o árbitro Ruan Rhiler Rodrigues Santos, após uma vistoria no gramado, resolveu pela realização da partida.

O Rio Branco abriu o placar num vacilo do goleiro tricolor Mimito. O lateral direito estrelado Índio percebeu o arqueiro adiantado e mandou de longe a bola para a rede do Independência.

O Tricolor de Aço não baixou a guarda e deixou tudo igual no placar numa cobrança de pênalti efetuada por Felix, aos 34 minutos.

Um gol para cada lado

Na volta dos vestiários, o Independência retorno na busca da virada e, aos 31 minutos, Felix voltou a colocar a bola no fundo da rede estrelada.

O time tricolor já pedia o fim do jogo, quando, aos 50 minutos, Robert aproveitou a chance e igualou o marcador da partida.