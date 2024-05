Governo central tem déficit primário de R$ 1,5 bi em março, pior que o esperado

O governo central registrou déficit primário de 1,527 bilhão de reais em março, ante saldo negativo de 7,083 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

O resultado, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, veio no mês passado pior que o saldo positivo de 1,522 bilhão de reais projetado por analistas em pesquisa da Reuters.

Apesar de negativo, o resultado é o melhor para o mês desde março de 2021, quando houve superávit de 2,468 bilhões de reais, em valores corrigidos pela inflação.

De acordo com o Tesouro, o déficit de março é fruto de uma alta real de 4,3% na despesa total, que atingiu 165,387 bilhões de reais, enquanto a receita líquida — que exclui transferências para governos regionais — teve crescimento real de 8,3%, a 163,860 bilhões de reais.

Com o dado mensal, o resultado acumulado do primeiro trimestre ficou positivo em 19,431 bilhões de reais, abaixo do saldo positivo de 31,209 bilhões de reais observados no mesmo período de 2023. Em 12 meses, o governo central acumula déficit de 247,4 bilhões de reais, em valor corrigido pela inflação, equivalente a 2,2% do PIB.