Henry Freitas é segunda atração confirmada da Expoacre em Rio Branco

O cantor Henry Freitas foi anunciado como a segunda atração da Expoacre 2024, a maior feira agropecuária de Rio Branco. O show acontecerá no dia 8 de setembro. A confirmação veio da organização do evento, que compartilhou a novidade com o ac24horas na manhã desta quinta-feira, 16.

A Expoacre terá início no dia 31 de agosto e se estenderá até o dia 8 de setembro. A primeira atração confirmada foi o cantor Nadson, o Ferinha, que se apresentará na feira no dia 4 de setembro.

Neste ano, a organização da Expoacre Juruá e da Expoacre 2024 está a cargo da Casa Civil. Uma comissão foi estabelecida para planejar os eventos, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na última terça-feira (14). O governo informou ainda que os shows das feiras agropecuárias serão realizados por meio de uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada.

Sobre Henry Freitas

Henry Freitas, aos 25 anos, é conhecido pelo sucesso “Tem Café”, uma regravação de uma música de Gaab com Hariel. A faixa ganhou destaque no Hot 100 e figura entre as mais tocadas nas plataformas de streaming.