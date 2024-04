Acidente com vítima fatal é registrado em Mâncio Lima

Na noite deste sábado (6), um acidente com vítima fatal foi registrado no bairro da Cobal, em Mâncio Lima. A técnica em enfermagem Elvira Barbosa, conhecida por Lita, que estava em uma motocicleta com o marido, identificado apenas por Baleco, morreu depois de ser atropelada por um carro. O marido ficou em estado grave e o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

“O acidente aconteceu no cruzamento próximo ao Fórum. Eles foram arrastados por um carro e o motorista fugiu do local. O corpo da mulher está aqui no hospital de Mâncio Lima e o homem foi encaminhado para o hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, em estado grave”, contou uma testemunha do acidente.

A Polícia Militar esteve no local e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Lita era muito querida em Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, onde atuava no Hospital da Mulher e da Criança. A direção da unidade hospitalar emitiu uma nota.

“A Gerência de Enfermagem do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá – HMCJ manifesta o pesar e consternação pelo falecimento da Tec. Enf que atuava no HMCH setor ALCON ocorrido no sábado, 06/04/2024. Em respeito à Família e aos amigos, a equipe maternidade lamenta o falecimento da profissional que, por muitos anos, dedicou a vida em benefício da enfermagem.

Seus esforços jamais serão esquecidos”, diz a nota.

