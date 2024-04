Cuiabá vence o União-MT e é tetracampeão mato-grossense

O Cuiabá é tetracampeão mato-grossense. Em Rondonópolis, o Dourado voltou a vencer o União-MT, por 1 a 0, e conquistou o Estadual pela 13ª vez em sua história. No primeiro jogo, a equipe auriverde também havia vencido pelo mesmo placar.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Clayson, no primeiro tempo. Ao contrário do Cuiabá, o União-MT amargou o vice-campeonato pelo quarto ano consecutivo. O único título da equipe colorada no estadual foi conquistado em 2010.

Hegemonia no Mato Grosso

Tetracampeão, o Cuiabá ampliou a hegemonia no Estado. O Dourado chegou ao décimo primeiro título nas últimas 14 temporadas. A equipe auriverde só não ficou com o troféu em 2012, 2016 e 2020.

Inclusive, é a sexta vez que o Cuiabá conquista a competição de maneira invicta. No Mato-Grossense, a equipe comandada por Luiz Fernando Iubel fez 13 jogos, com nove vitórias e quatro empates, além de 27 gols marcados.

Sequência da temporada

Tetracampeão mato-grossense, na temporada 2024, o Cuiabá ainda disputa a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, antes da estreia no Brasileirão, o Dourado volta a campo contra o Metropolitanos, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.