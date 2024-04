Nos pênaltis, Richard vira herói e Ceará é campeão Cearense

O Ceará é campeão cearense de 2024! O Vozão venceu o Fortaleza por 3 a 2 na disputa de pênaltis neste sábado (6) pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense. Na Arena Castelão, Machuca desperdiçou o pênalti decisivo.

No tempo normal de jogo, Ceará e Fortaleza empataram em 1 a 1. Saulo Mineiro abriu o placar para o Ceará, enquanto Lucero empatou logo em seguida para o Fortaleza. Como o jogo de ida terminou em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, Recalde, Lourenço e Raí Ramos converteram as cobranças para o Ceará, enquanto Matheus Felipe e Guilherme Castilho desperdiçaram. Do lado do Fortaleza, José Welison e Moisés converteram, enquanto Pikachu, Tinga e Machuca desperdiçaram.

Richard, goleiro do Ceará, defendeu as cobranças de Pikachu e Machuca e foi o herói do título cearense.

Próximos jogos

O Fortaleza volta a campo já na quarta-feira (10). A equipe de Vojvoda enfrenta, em casa, o Nacional Potosí pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Ceará também joga na quarta-feira (10), mas pela Copa do Nordeste. O Vozão enfrenta o Sport pelas quartas de final da competição.

CEARÁ 1 (3) X (2) 1 FORTALEZA

•Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes (David Ricardo) e Matheus Bahia (Paulo Victor); Richardson (Recalde), Lourenço e Lucas Mugni (Guilherme Castilho); Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon (Bruninho). Técnico: Vágner Mancini.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Tinga, Zé Welison, Lucas Sasha (Pedro Augusto), Hércules (Yago Pikachu) e Bruno Pacheco; Marinho (Machuca) e Lucero (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha técnica Ceará e Fortaleza

•Motivo: 2º jogo da final do Campeonato Cearense

Data e horário: 6 de abril de 2024, às 16h40 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Michael Stanislau (RS)

Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Michael Stanislau (RS) •VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)