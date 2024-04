Grêmio vence Juventude de virada e é heptacampeão

O Grêmio é heptacampeão gaúcho! O Imortal venceu o Juventude por 3 a 1 neste sábado (6) e garantiu o sétimo título consecutivo do Campeonato Gaúcho. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Gilberto abriu o placar para o Juventude e, ainda no primeiro tempo, Cristaldo e Diego Costa viraram para o Grêmio. Na segunda etapa, Nathan Fernandes ampliou para o Imortal, fechando o placar.

Como o jogo de ida terminou em 0 a 0, uma vitória simples era o suficiente para garantir o título para qualquer um dos times. A última vez que o Grêmio conquistou sete títulos do Gauchão seguidos foi entre 1962 e 1968.

Mas o tempo para o Tricolor comemorar é pequeno. Isso porque, na terça-feira (9), a equipe de Renato Gaúcho já entra em campo de novo, dessa vez pela Copa Libertadores da América. O Grêmio enfrenta o Huachipato, do Chile, em casa, pela segunda rodada da fase de grupos.

Já o Juventude agora se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias do Sul estreia na competição no próximo sábado (13), contra o Criciúma.

Gre-Nal divisão de águas para o título

O time da capital gaúcha fez uma campanha de onze vitórias, contando com a final, três empates e duas derrotas no estadual em 2024. Com um início de campeonato contestado, o Tricolor recuperou seu futebol exatamente após perder o clássico Gre-Nal, na 10ª rodada.

A derrota para o maior rival foi um divisor de águas para o Grêmio, que fez uma grande atuação já na fase eliminatória, até a conquista da taça, neste sábado (6), sobre o Juventude.

Primeiro tempo

A final do Gauchão começou muito apertada. Com pressão dos dois lados, logo aos quatro minutos o Juventude abriu o placar com Gilberto.

O Juventude queria aumentar o placar rapidamente. Aos sete minutos, Jean Carlos obrigou Caíque a fazer uma grande defesa. Com a pressão do Juventude, o Tricolor teve dificuldade de encontrar espaço. Aos 13 minutos, Gustavo Nunes bateu em cima do goleiro Gabriel, que saiu e segurou a bola.

Aos 40, o Grêmio reagiu para o jogo. Pavón fez um ótimo cruzamento e Cristaldo aproveitou para empatar e deixar o jogo em 1 a 1.

Dois minutos depois de empatar, o Grêmio virou o jogo com Diego Costa, fazendo 2 a 1. Pepê cruzou e o atacante aproveitou a chance para marcar.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com menos pressão do que a inicial. A primeira chance veio aos 15 minutos, quando Gilberto chegou muito perto do gol mas finalizou para fora.

Aos 19, Diego Costa foi derrubado dentro da área, o árbitro Rafael Klein marcou a penalidade, mas o bandeirinha viu o impedimento.

Em mais uma grande atuação, aos 22 minutos, Cristaldo quase marcou o seu segundo gol e o terceiro para o Grêmio. O lateral João Pedro cruzou e o meia finalizou, mas o atento goleiro Gabriel defendeu.

3 a 1 e Campeão!

Daí para frente, ambas equipes administraram o jogo e a pressão. O ritmo propiciou que os dois técnicos fizessem trocas, uma delas determinante. Aos 33, Nathan Fernandes entrou na vaga de Pavón. O jovem marcou o terceiro gol gremista aos 41 minutos, assinalando a festa do título na Arena, com o placar final de 3 a 1.

Grêmio 3 x 1 Juventude

•Grêmio: Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti e Pepê (Dodi, 27min 2T); Pavon (Nathan Fernandes, 33min 2T), Cristaldo (Du Queiroz, 27min 2T) e Gustavo Nunes (Soteldo, 33min 2T); Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti e Pepê (Dodi, 27min 2T); Pavon (Nathan Fernandes, 33min 2T), Cristaldo (Du Queiroz, 27min 2T) e Gustavo Nunes (Soteldo, 33min 2T); Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi. •Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luis Mandaca, 25min 2T) e Jean Carlos (Erick, 33min 2T); Edson Carioca (Rildo, intervalo), Lucas Barbosa (Nenê, 24min 2T) e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luis Mandaca, 25min 2T) e Jean Carlos (Erick, 33min 2T); Edson Carioca (Rildo, intervalo), Lucas Barbosa (Nenê, 24min 2T) e Gilberto. Técnico: Roger Machado •Gols: Gilberto, do Juventude (40min, 1T), Cristaldo, do Grêmio (40min, 1T), Diego Costa, do Grêmio (43min, 1T) e Nathan Fernandes, do Grêmio (41min, 2T)

Ficha técnica de Grêmio e Juventude

•Motivo: Final do Campeonato Gaúcho 2024

Final do Campeonato Gaúcho 2024 •Data e horário: 6 de abril de 2024 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

6 de abril de 2024 (sábado), às 18h30 (de Brasília) •Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Arena do Grêmio, em Porto Alegre. •Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Rafael Rodrigo Klein •Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira

Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira •VAR: Daniel Nobre Bins