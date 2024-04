Santos estreia na Série B com vitória sobre o Paysandu

Na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história, o Santos estreou na competição com o pé direito e começou bem a caminhada de volta à elite.

Neste sábado (20), o Alvinegro Praiano recebeu o Paysandu e venceu por 2 a 0 na Vila Belmiro, na cidade do litoral de São Paulo, pela primeira rodada.

O primeiro gol da vitória santista foi marcado pelo meia-atacante Pedrinho, aos 24 minutos do segundo tempo. Ele recebeu na ponta-direita, fez boa jogada individual e, ao dividir com o defensor do Paysandu na área, conseguiu finalizar de forma certeira, no canto direito do goleiro Matheus Nogueira.

Já o segundo foi marcado aos 45. Depois de rebote de Nogueira após chute de Pedrinho, o atacante Guilherme aproveitou e concluiu sem goleiro para o gol, dando números finais à partida.

Sem público na Vila Belmiro O jogo foi disputado sem a presença de torcedores, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A proibição (válida por três partidas) veio como resultado de incidentes ocorridos no último duelo do Santos na Série A de 2023, contra o Fortaleza, quando o estádio foi palco de invasões e tumultos.

A primeira rodada da Série B começou nessa sexta-feira (19) e será encerrada na terça-feira (23).

Próximos jogos O Santos voltará a campo na sexta-feira (26), às 20h. Na ocasião, o Peixe duelará com o Avaí fora de casa, na Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada da Segunda Divisão.

Já o Paysandu receberá o Botafogo-SP, em 29 de abril (segunda-feira), no Estádio Banpará Curuzu, em Belém, também pela Série B do Brasileiro.