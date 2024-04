Em jogo eletrizante, Fluminense vence Vasco e encerra tabu

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 e encerrou uma sequência de 13 clássicos sem vitória. Em um jogaço no Maracanã, o Tricolor conseguiu se impor e saiu com sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

O começo do clássico no Maracanã foi de muita marcação e disputa por espaço pelos dos dois times. Ambos marcavam as saídas de bola e acharam oportunidades de atacar aproveitando desta marcação. Aos 10 minutos, Marcelo recebeu com liberdade na esquerda, levantou a cabeça e deu uma linda assistência para Ganso marcar seu primeiro gol do ano.

Cinco minutos depois, os vascaínos reclamaram a não marcação de um pênalti após a bola desviar na mão do Manuel, zagueiro tricolor, quando Vegetti chutou em direção ao gol. O VAR analisou e a partida reiniciou sem revisão do juiz no lance.

Muitas reclamações, pedidos de falta, nervos a flor da pele, fizeram a partida aumentar ainda mais o nível de tensão e os atletas tiveram muitos erros técnicos. Com os jogadores de ambos os times bastante pilhados em campo, o jogo subiu no número de faltas para 17 em todo o primeiro tempo. Após pouca criação de jogadas, o primeiro tempo terminou com a vantagem Tricolor no placar.

SEGUNDO TEMPO ELETRIZANTE E FIM DO TABU TRICOLOR

O segundo tempo começou com emoções para as duas torcidas. Logo no primeiro minuto, depois de um cruzamento pela direita, Marquinhos quase marcou o segundo para o Fluminense. E, aos 3 minutos, Antônio Carlos errou uma inversão de jogada, o atacante cruzmaltino aproveitou e Fábio salvou o Fluminense.

Aos 8 minutos, após uma boa troca de passes do Fluminense pelo lado direito, Samuel Xavier achou Martinelli sozinho na esquerda. O volante matou a bola no peito e empurrou pro gol vascaíno. Porém, não deu nem tempo de comemorar a vantagem de dois gols. Um minuto depois, o também volante Hugo Moura cruzou para Vegetti que subiu entre os dois defensores tricolores e cabeceou para o gol no qual descontou para 2 a 1.

Depois dos 15 minutos eletrizantes, com dois gols, diversos lances de ataque, o Fluminense tentou controlar o jogo com sua tradicional troca de passes. E o Vasco quando tinha a bola, acionava suas laterais para criar jogadas de cruzamento para Vegetti finalizar.

Após nova falha de Antônio Carlos, a bola sobrou para David que deu um lindo passe para Vegetti que invadiu a área e empatou a partida. Mas, o joelho do atacante vascaíno estava a frente da última linha defensiva e o VAR assinalou impedimento que livrou o Fluminense de levar o segundo gol.

Nos minutos finais a equipe vascaína não teve o mesmo ímpeto para arrancar o empate no clássico. O Fluminense teve as melhores oportunidades de gol e poderia ter aumentando o placar em sua vitória. No fim, os tricolores comemoraram a primeira vitória no Brasileirão e o fim de uma sequência de 13 clássicos sem vencer.

AGENDA

Agora, o Fluminense se prepara para a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores e enfrentará o Cerro Porteño, na próxima quinta-feira (25), às 19h. Por outro lado, o Vasco terá a semana sem jogos e apenas volta a campo no próximo sábado (27), quando enfrenta o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro.