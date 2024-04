Corinthians perde no Brasileirão; Bragantino sobe na tabela

O Corinthians segue decepcionando no Brasileirão-2024. Afinal, neste sábado (20/4), em Bragança Paulista, no Nabizão, perdeu por 1 a 0 para o Bragantino, golaço de Vitinho logo aos quatro minutos do primeiro tempo. O Timão não fez bom primeiro tempo. Depois, mesmo pressionando na etapa final (teve um gol anulado), não conseguiu sucesso diante de um rival que, mesmo sem fazer um grande jogo, soube administrar a vantagem, segurar a pressão na reta final e vencer o duelo.

Para o Bragantino, a vitória o leva aos sete pontos, na liderança provisória, mas deve perder a posição ao fim da rodada. Já o Corinthians deve entrar na zona de rebaixamento após os jogos deste domingo.

Golaço para o Bragantino

O Corinthians deu a falsa impressão de que iria se impor. Afinal, no primeiro minuto, Garro chutou pra grande defesa de Cleiton. Aos três voltou a chegar com perigo. Porém, aos quatro, no primeiro bom ataque do Bragantino, Vitinho recebeu pela direita, limpou e bateu de fora da área no ângulo de Cássio. Bragantino 1 a 0. E durante o primeiro tempo, o time da casa sempre esteve melhor, quase ampliando num chute de Ramires, que estava livre, mas chutou em cima de Cássio. Já o Corinthians dependia de lampejos de Garro, o único do meio de campo que tentava alguma coisa.

Corinthians equilibra, mas perde mais uma

No segundo tempo, aos dez minutos, um chute de Fausto Vera de fora da área obrigou Cleiton a uma otima defesa. Isso acordou o Timão. Aos 16, Garro fez um lançamento sensacional para Pedro Henrique avançar pela esquerda e fazer um belo gol tocando na saida do goleiro. Contudo, o VAR anulou por impedimento do atacante. Não foi dessa vez que o Timão faria o seu primeiro gol no Brasileirão. Depois dos 20 minutos, o técnico António Oliveira colocou o time no ataque com mudanças mais ousadas, como Wesley de lateral e foi ele que chutou para grande defesa de Cleiton. Àquela altura, o Corinthians já merecia empatar. Porém, a sorte não vem sorrido para as bandas do Parque São Jorge.

RB BRAGANTINO 1X0 CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – Terceira rodada

Data: 20/4/2024

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavinho (Borbas, 30’/2ºT) e Eric Ramires (Mosquera, 15’/2ºT); Bruninho (Raul, 15’/2ºT), Vitinho (Laquintana, 30’/2ºT) e Sasha (Lucas Cunha, 30’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS: Cássio; Matheuzinho, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo (Wesley, 23’/2ºT); Raniele, Fausto Vera (Paulinho, 38’/2ªT), Igor Coronado (Romero, 12’/2ºT) e Rodrigo Garro (Breno Bidon, 38’/2ºT); Pedro Henrique (Yuri Alberto, 23’/2ºT) e Pedro Raul Técnico: António Oliveira.

Gols: Vitinho, 4’/1ºT (1-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Douglas Mendes, Mosquera, Eric Ramires, Sasha, Laquintana (RBB); Pedro Henrique, Raul Gustavo, Raniele, António Oliveira (COR)