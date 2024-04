Com gol de Cristaldo, Grêmio bate Cuiabá e sobe na tabela

O Grêmio emendou sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Após triunfar em casa diante do Athletico-PR, a vítima da vez foi o Cuiabá, mais uma vez na Arena gremista. Cristaldo anotou o gol solitário da partida válida pela terceira rodada.

Com o resultado, o Tricoor Gaúcho soma seis pontos e se firma no G4. O time, aliás, segue com aproveitamento máximo em seus domínios. Já o Dourado, que não entrou em campo na rodada passada devido à semifinal da Copa Verde, conhece sua segunda derrota e continua, portanto, sem pontuar.

Primeiro tempo

O Cuiabá iniciou com maior ímpeto e assustou logo aos dois minutos, quando Matheus Alexandre finalizou de dentro da área e raspou a trave. O Grêmio encontrou dificuldades para armar jogaas diante do ferrolho adversário. Aos 18, Cafú chutou na pequena área, obrigando o goleiro Marchesín a fazer excelente defesa. Já o primeiro lance de perigo tricolor ocorreu somente aos 40 minutos em tentativa de “puxeta” de JP Galvão – o goleiro Walter defendeu com brilhantismo. Com maior posse, os donos da casa chegaram a gol quando Cristaldo levantou na área à procura de JP. A bola não tocou em ninguém até parar no fundo da rede.

Segundo tempo

O Grêmio retornou do intervalo com uma postura mais agressiva e cresceu de produção. Mas um lance assustou a todos. Após um choque de cabeça entre Zé Guilherme e Marllon, do Cuiabá, o lateral gremista precisou ser substituído – Fabio entrou em sua vaga. Com boas participações de JP Galvão pela esquerda, tanto Villasanti quanto João Pedro desperdiçaram boas oportunidades. Renato começou a fazer mais trocas na equipe de olho no compromisso de meio de semana contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina, pela Libertadores. Nos acréscimos, o Cuiabá quase igualou o placar em cabeceio de Derek.



GRÊMIO 1X0 CUIABÁ

Brasileirão-2024 – Terceira rodada

Data: 20/04/2024 (sábado)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Ely e Zé Guilherme; Du Queiroz, Villasanti e Cristaldo; Soteldo, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Denilson, Fernando Sobral e Rikelme; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel

Gol: Cristaldo, 42’/1ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (Fifa-SP) e Alessandro Alvaro Rocha (BA)

VAR: Rodrigo D’Alsonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Galdino, Nathan Fernandes, Kannemann (GRE); Denilson e Sobral (CUI).

Cartão Vermelho: –