Real Madrid bate Cádiz e pode ser campeão da La Liga neste sábado

Grito pronto

O Real Madrid fez o dever de casa e, com um time misto, derrotou o Cádiz por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, neste sábado, na 34ª rodada da La Liga. Os merengues vão terminar o dia com o 36º título do Campeonato Espanhol se o Barcelona não vencer o Girona na rodada. Brahim Díaz, Bellingham e Joselu balançaram a rede e colocaram o clube madrileno muitíssimo perto da taça.

Olho na tabela

O Real Madrid foi a 87 pontos e colocou pressão no Barcelona, que está em campo contra o Girona. A vantagem na liderança é de 14 pontos, ou seja, se os culés não ganharem a partida fora de casa, verão o rival comemorar o título neste sábado. Caso contrário, o Real pode levantar a taça na próxima rodada, em que visita o Granada.

DE VOLTA

Courtois foi titular e fez sua primeira partida oficial em 2023/24. Ele passou nove meses fora de ação devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e outra lesão no menismo da mesma articulação.

O goleiro belga foi pouco exigido, mas mesmo assim saiu de campo tendo feito boas defesas, como a cara a cara com Chris Ramos.