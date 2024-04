PF prende colombiana com drogas em malas, no Acre

Policiais federais prenderam nesta quarta-feira, 17, em Epitaciolândia, no interior do Acre, uma mulher de naturalidade colombiana que transportava cerca de dois quilos de cocaína que tinha como destino Porto Velho, em Rondônia. De acordo com a investigação preliminar, a mulher trazia a droga desde Bogotá, na Colômbia.

A prisão foi realizada em flagrante após os agentes desconfiarem que as malas da mulher tinham “alterações” no suporte dos puxadores. Ao revistarem as malas, a droga foi encontrada.

