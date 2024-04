Vídeo: motociclista fica ferido após acidente na BR 364 no AC

Um acidente ocorrido no final da manhã desta quinta-feira, (18) no km 15 da BR-364, próximo a Sena Madureira, resultou em sérias lesões a um motociclista ainda não identificado. A colisão, que envolveu uma motocicleta e um carro branco, foi capturada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades.

As imagens mostram o momento impactante em que o motociclista é arremessado a alguns metros de distância, caindo na lateral da rodovia. Imediatamente após o acidente, testemunhas no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prontamente respondeu ao chamado.

O Viatura do Suporte Básico do SAMU encaminhou a vítima ao Hospital João Câncio Fernandes, onde ele recebe atendimento especializado. A extensão das lesões sofridas ainda não foi divulgada, e o estado de saúde do motociclista é considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está à frente das investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente. Até o momento, não há informações sobre a condição do motorista do carro envolvido na colisão.

Este trecho da BR-364, conhecido por seu intenso fluxo de veículos e histórico de acidentes, levanta mais uma vez preocupações sobre a segurança na área.

A PRF aproveita para reforçar a importância da direção defensiva e do respeito às leis de trânsito para prevenir incidentes semelhantes.

Veja vídeo: