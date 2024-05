“Membro de facção” profere ameaças, tenta invadir UTI do Into, em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma tentativa de invasão deixou os funcionários do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), em pânico na noite desta terça-feira, 30, na Alameda Magnólia, Chácara Ipê, próximo ao Lago do Amor, em Rio Branco.

De acordo com relatos do corpo médico, o fato ocorreu quando um homem não identificado buscou adentrar às dependências do hospital com o intuito de visitar sua mãe, que estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A paciente havia sido transferida de outro estabelecimento de saúde e apresentava um quadro clínico delicado, utilizando máscara de inalação.

O indivíduo, identificado como filho da mulher hospitalizada, afirmou ser membro de uma organização criminosa, proferindo ameaças contra os seguranças e funcionários do Into.

Testemunhas relatam que o homem expressava veementemente sua oposição à possível intubação de sua mãe, ameaçando causar danos a todos caso o procedimento fosse realizado. A intervenção rápida dos seguranças da empresa Columbia impediu que o indivíduo adentrasse ao hospital, sendo reforçada a segurança nas imediações.

Após o incidente, o indivíduo ainda tentou danificar equipamentos da recepção e empreendeu fuga em um carro, em alta velocidade, realizando manobras perigosas ao redor do hospital, conhecidas como “cavalo de pau”.

A Polícia Militar foi acionada, mas chegou após o término do tumulto. Embora os seguranças tenham registrado a placa do veículo, os militares não conseguiram intervir.

O indivíduo ameaçou retornar na quarta-feira, 1°, para visitar sua mãe, levando ao reforço da segurança no perímetro hospitalar. A polícia permanece atenta aos desdobramentos do caso.