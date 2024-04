Personal trainer nega que Gracyanne Barbosa tenha traído Belo: “Já estavam separados”

Gilson tem recebido ameaças

Após ter sido apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne, Gilson de Oliveira passou a ser alvo de ameaças, conforme declarou seu advogado à CNN.

“Está tudo distorcido, uma porção de inveracidade. O rapaz está sendo ameaçado. O rapaz tá sendo humilhado”, afirmou sobrinho. “As coisas estão pior piorando cada vez mais para ele e ele resolveu falar.”

Os dois prometem revelar todos os detalhes do caso em uma live que irá ao ar na terça-feira (23), às 19h, no canal de Joabs Sobrinho no YouTube. A transmissão constará com a apresentação do ator Raul Gazolla, de “Deus Nos Acuda” e “Travessia”.

Traição é estratégia de Belo, acusa advogado

O advogado acusa ainda Belo de ter inventado a história da traição para promover o primeiro show da turnê “Sow3t0”, que marca os 30 anos da banda que o revelou e começou na sexta-feira (19) em São Paulo. A separação de Belo e Gracyanne foi confirmada à CNN na quinta-feira (18).

“Fizeram uma armação muito grande em cima dessa situação”, defende Sobrinho. “Leo Dias, como é muito amigo do Belo, resolveu, um dia antes do lançamento da turnê do Belo, lançar isso na mídia para promover o cantor. O showzinho dele não ia ter a repercussão que teve colocando uma traição no meio. Daqui a pouquinho vem uma música e ele acaba fazendo mais sucesso ainda.”

Procurada pela CNN, a assessoria de imprensa que atende Gracyanne Barbosa e Belo não respondeu. A matéria será atualizada caso haja um posicionamento do ex-casal.

Belo chorou durante o primeiro show da turnê revival do Soweto, no Allianz Parque. O pagodeiro tentava cantar “Reinventar”, um de seus maiores sucessos, quando foi às lágrimas.

“Eu só estou aqui por vocês”, declarou Belo antes de começar a música.