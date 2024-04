Operação Conjunta: Polícias Civis do Acre e Amazonas buscam suspeitos de furto em agência bancária na cidade de Guajará (AM)

As Polícias Civis do Acre e Amazonas estão em busca dos envolvidos no furto a uma agência bancária na cidade de Guajará (AM), ocorrido na madrugada do dia 12 de abril. O crime, realizado mediante arrombamento, resultou no furto de mais de meio milhão de reais, além de uma arma de fogo e um colete balístico.

No último sábado, 20, uma Força Tarefa interestadual composta pela Delegacia de Polícia de Guajará e o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Acre (DHPP), realizou uma operação de busca e apreensão na cidade de Rio Branco (AC). O objetivo era cumprir mandados relacionados ao caso e capturar Wendel Darley Fonseca do Nascimento, um dos suspeitos foragidos da justiça.

Durante a operação, dois dos envolvidos foram presos, incluindo o suposto chefe da organização criminosa responsável pelo furto. Além disso, parte do dinheiro roubado foi recuperado. No entanto, Wendel Darley Fonseca do Nascimento ainda está foragido, tornando-se alvo prioritário das autoridades.

A autoridade policial Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população, encorajando qualquer informação que possa auxiliar na localização e captura de Wendel Darley Fonseca do Nascimento, bem como na identificação de outros envolvidos neste roubo.

A Polícia Civil solicita a quem tenha informações sobre o paradeiro dos indivíduos, que entre em contato pelo disque-denúncia 181, da Secretária de estado de Segurança pública do Amazonas.

Por Ascom/PCAC