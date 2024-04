Para conseguir pagar as contas, professor do Acre divulga aulas particulares em semáforo

Quem passa pela Avenida Ceará, na região próxima à Estação Experimental, em Rio Branco, nos últimos dias tem se surpreendido com uma presença diferente no sinal próximo à Delegacia de Flagrantes. É que um professor particular resolveu tentar algo diferente para atrair uma nova clientela.

O professor particular de matemática e física, Pedro Ivo, decidiu inovar na busca por conseguir alunos e ter condições de pagar as contas no fim do mês.

Para despertar o interesse de quem precisa de reforço nas duas disciplinas, Ivo resolveu ir às ruas literalmente oferecer seu serviço. Sem dinheiro para investir em propaganda, o professor oferece suas aulas em um semáforo localizado na Avenida Ceará, na capital acreana. Aos 34 anos, Pedro Ivo conta que dar aula particular desde os 13 anos. “Como eu sempre tive facilidade com a matemática, com 13 anos eu já dava aula para os meus colegas e já conseguia uma renda com isso”, conta.

Ele conta que a ideia de ir para a rua oferecer suas aulas surgiu da necessidade de pagar as contas. “Eu tenho uma frase comigo que diz que a necessidade é a mãe da criatividade, quando a gente precisa, a gente vai atrás. Eu tenho que me sustentar, pagar as minhas contas, cuidar da saúde dos meus pais. Todo essa necessidade fez eu vir para o sinal divulgar o meu trabalho. Como não tenho disponibilidade financeira para propaganda, a divulgação que faço é essa aqui no semáforo”, conta Pedro Ivo.

O professor usa um cartaz onde destaca que oferece aulas de matemática e física e disponibiliza seu contato para quem tiver interesse em sua contratação.