Neymar faz comentário polêmico em post que elogia Mbappé: “Baba ovo de gringo”

Dentro dos gramados, Neymar e Mbappé formaram, em certa época, uma dupla entrosada. No Paris Saint-Germain, os astros eram as grandes referências da equipe e tinham boa relação. No entanto, a convivência ficou conturbada, e o brasileiro passou a “alfinetou” o ex-companheiro.

Desta vez, um perfil do Instagram elogiou a postura do craque francês, na partida contra o Barcelona, pela Champions League. No vídeo, Mbappé brinca com Raphinha e “socorre” Ronald Araújo, que sofria com câimbras.

“Mbappé mostrando, mais uma vez, que é um homem bom, mas o vilão de uma história mal contada”, diz a publicação. “A verdade é que Mbappé tem o tal “espírito competitivo”, mas as pessoas confundem um homem que quer vencer tudo com um cara ruim”, diz a sequência.

Neymar, no entanto, discordou do posicionamento feito pelo perfil e disparou: “Baba ovo de gringo”.

Mbappé tem partida decisiva na Champions

O PSG de Mbappé terá uma difícil missão nesta terça-feira (16). A partir das 16h (de Brasília), o time da capital francesa enfrenta o Barcelona, na partida de volta das quartas de final da Champions League.

No duelo de ida, o Paris Saint-Germain perdeu para o time espanhol, por 3 a 2, no Parc des Princes, em Paris. Agora, precisa vencer o adversário por dois ou mais gols de diferença, para se classificar.

Um empate concede a vaga na semifinal para o Barcelona. Caso o PSG vença por um gol de vantagem, a decisão irá para a prorrogação e, se persistir, disputa de pênaltis.

Momento de Neymar

Atualmente no Al-Hilal, Neymar tem contrato com o clube árabe até 2025. O astro se recupera de lesão ligamentar e seu retorno é estimado para o mês de setembro.