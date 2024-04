Mais de 1,6 mil embalagens de agrotóxicos são recolhidas em Brasileia e Xapuri

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF /AC) iniciou na última semana, na regional do Alto Acre, a campanha de recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos. Em Brasileia, foram recolhidas 890 unidades de embalagens tríplice lavadas, já em Xapuri foram 772, totalizando 1.662 embalagens.

A ação que iniciou em 2018, tem como objetivo conscientizar os produtores rurais quanto à correta destinação das embalagens. Durante toda a campanha foram promovidas atividades educativas e informativas, sobre os impactos negativos do descarte incorreto dos produtos.

“O trabalho do Estado é de consciencialização e orientação ao produtor, bem como alertar do prazo de entrega para esses procedimentos, por isso fizemos toda uma divulgação sobres as ações, justamente para que possam entregar as embalagem”, ressalta Ana Cláudia Vieira, que é auditora do IDAF em Brasiléia.

Sobre o descarte, o produtor deve fazer a tríplice lavagem das embalagens vazias, depois armazená-las corretamente e entregá-las na unidade de recebimento indicada na nota fiscal de venda, em no máximo um ano após a compra. No momento da devolução das embalagens, o agricultor recebe um comprovante, que precisa ser guardado, caso haja uma fiscalização. Segundo o IDAF os produtores que não devolverem as embalagens poderão receber notificações e multas dos órgãos responsáveis.

O calendário de recolhimento inclui mais ações no interior do Acre, que se estenderá até o final do ano de 2024.

Confira o cronograma completo:

20/6 – Acrelândia: Avenida Brasil 576 – Centro. Anexo GP Agropecuária.

9/8 – Porto Acre: Av. Darcy Gomes de Farias nº 71 – Centro Vila do V. Anexo Zebu Agropecuária – Sala B.

11/10 – Sena Madureira: Av. Brasil nº 2154, Bairro: Triângulo – Anexo: ao posto do Sisi, frente ao Supermercado do Euzir.

27/11 – Tarauacá: Rua Quintino Bocaiúva nº 170. Anexo Laço de Ouro Agropecuária.

29/11 – Cruzeiro do Sul: Agroboi CZS, Estrada da Variante, N º 500, Bairro Miritizal 1

Com informações da Agência de Notícias do Acre