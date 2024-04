Embarcação afunda próximo à ponte José Nogueira Sobrinho em Sena Madureira

Na tarde desta terça-feira, (16), uma embarcação naufragou nas águas próximas à ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira. Felizmente, não houve vítimas fatais, sendo registrados apenas danos materiais significativos.

O incidente ocorreu em um trecho do rio Iaco frequentemente navegado por pequenas embarcações locais. Segundo testemunhas, outras canoas que estavam próximas no momento do acidente agiram rapidamente, auxiliando no resgate dos ocupantes da embarcação.

As autoridades locais foram alertadas e chegaram ao local para avaliar a situação e iniciar as investigações sobre as causas do naufrágio. Enquanto isso, a comunidade ribeirinha se mobilizou para oferecer suporte aos envolvidos, demonstrando solidariedade típica da região.

O rápido resgate foi crucial para evitar uma tragédia maior. “Foi um susto enorme, mas graças à ajuda imediata das outras canoas, conseguimos sair todos bem”, relatou um dos sobreviventes.

As autoridades agora investigam as condições da embarcação e as circunstâncias que levaram ao naufrágio. Enquanto isso, a comunidade local pede mais fiscalização e medidas de segurança para evitar futuros incidentes similares no rio que é vital para a mobilidade e economia da região.