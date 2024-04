Romário é inscrito pelo América-RJ na segunda divisão do Campeonato Carioca

Romário vai voltar aos gramados? Nesta terça-feira (17), o nome de um dos maiores atacantes da história do futebol mundial foi inscrito pelo América-RJ para a disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca. O “Baixinho”, aposentado e presidente do clube carioca desde janeiro, está à disposição do técnico Marcus Alexandre para o torneio.

Na segunda (16), Romário havia publicado um vídeo anunciando ter assinado um documento e prometendo novidades. Para ser regularizado no Boletim Informativo de Registro de Atletas, o campeão mundial precisou assinar um contrato com o Mecão. O valor foi simbólico, de um salário mínimo, o qual será devolvido ao clube.

Lenda do futebol, Romário tem 58 anos e atualmente é Senador da República. O Baixinho se aposentou em 2009, disputando sua última partida profissional justamente pelo América-RJ, clube pelo qual herdou a paixão de seu pai Edevair. Antes, fez história por Vasco, Fluminense, Flamengo, Barcelona-ESP e PSV-HOL, entre outros.

Além de Romário, o América-RJ conta com outros nomes conhecidos do futebol nacional. André, campeão por Santos, Sport, Grêmio e Atlético-MG, é a principal contratação do time.

Romarinho, filho do presidente e, agora, companheiro de time, também faz parte do elenco.

A segunda divisão do Campeonato Carioca terá início em 18 de maio. No primeiro turno (Taça Santos Dumont), os 12 clubes jogam entre si. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais. A decisão, em jogos de ida e volta, está prevista para os dias 10 e 17 de agosto.

Além do Mecão, disputam a Série A2 do Campeonato Carioca as seguintes equipes: Cabofriense, Americano, Artsul, Araruama, Duque de Caxias, Audax Rio, Maricá, Olaria, Petrópolis Gonçalense, Resende e Serrano.