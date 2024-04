Motorista de carro do lixo é conduzido à Delegacia sob suspeita de embriaguez

O acidente que ocorreu na tarde deste sábado (20), um caminhão de coleta de lixo tombou na Rua Alberto Torres, no bairro Joafra, em Rio Branco.

Josiel da Silva Muniz, de 25 anos, que dirigia o caminhão no momento do acidente, foi arremessado para fora do veículo através do para-brisa, sofrendo apenas escoriações leves. Funcionário da empresa responsável pela coleta há oito anos e motorista há apenas cinco meses, Josiel relatou à polícia ter consumido álcool na noite anterior. Contudo, testemunhas afirmam que ainda era possível perceber um forte odor de álcool exalado por ele na tarde do acidente.

Após o tombamento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros aos envolvidos, encaminhando-os ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde todos foram atendidos com quadro de saúde estável. Enquanto isso, membros do Batalhão de Trânsito iniciaram a investigação sobre as causas do acidente.

Durante a abordagem policial, tentativas de realizar o teste do bafômetro em Josiel foram frustradas pelo próprio, que tentou burlar o exame. Diante da situação, ele foi levado para a Delegacia de Flagrantes e autuado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que penaliza a condução de veículo sob influência de álcool.

Além das medidas legais, Josiel enfrentará uma multa de R$ 2.934,70 e a suspensão de sua CNH por um ano, além de ter sete pontos adicionados à sua carteira de motorista, conforme estabelece o artigo 165 do CTB.

Veja o vídeo: