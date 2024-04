Polícia Civil do Acre faz grande apreensão de drogas e dinheiro na BR 364

Na noite deste sábado, (20), a Polícia Civil, sob a coordenação do Delegado Saulo Macêdo do Departamento de Narcóticos (Denarc), realizou uma das maiores apreensões do ano ao interceptar 177 kg de pasta base de cocaína na BR 364, próximo à Vila Custódio Freire. O entorpecente, encontrado dentro de malas de viagem comuns, estava escondido em um veículo que foi parado em uma operação de rotina.

O motorista do veículo, cuja identidade está sendo mantida em sigilo por questões legais, alegou não ter conhecimento da carga ilícita. Ele informou às autoridades que partiu de Cruzeiro do Sul, levantando suspeitas sobre a rota usada pelos traficantes. Além da droga, foi encontrada com o motorista a soma de 14 mil reais em dinheiro, valor que está sob investigação para determinar sua origem e possível ligação com atividades criminosas.

De acordo com o Delegado Macêdo, a operação bem-sucedida é fruto de uma colaboração intensa entre as equipes da Denarc de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, destacando a importância do trabalho integrado entre diferentes jurisdições no combate ao tráfico de drogas.

As investigações seguem em curso com o objetivo de rastrear o destino planejado para a droga, bem como desarticular a rede de distribuição por trás dessa atividade ilícita. A apreensão marca um significativo golpe contra o tráfico na região, demonstrando a eficácia e a dedicação contínua das forças de segurança do estado na luta contra o narcotráfico.

O motorista e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para as providências cabíveis.

Veja o vídeo: