Mais um envolvido na “Chacina do Taquari” é preso no Acre

Davison da Silva Oliveira, conhecido como “Escopetinha”, procurado desde novembro do ano passado, foi preso nesse fim de semana. Ele é acusado de ter envolvimento na ‘Chacina do Taquari’, ação criminosa que resultou em seis mortes em Rio Branco, no dia 3 de novembro de 2023.

O delegado da Polícia Civil, Alcino Júnior, apontou Escopetinha como um dos principais envolvidos no tiroteio. Segundo ele, as evidências indicam a participação do suspeito no crime. “Durante o interrogatório, ele optou por negar envolvimento. Não conseguimos capturá-lo na primeira fase da investigação, mas ele foi detido na região de fronteira”, explicou o delegado.

Além de Escopetinha, outros quatro membros de duas facções criminosas tornaram-se réus no caso. A decisão judicial, proferida pelo juiz Danniel Bomfim, acusa o grupo de homicídio qualificado por motivo torpe e associação criminosa. Os réus são: Davidesson da Silva Oliveira (Escopetinha), Ronivaldo da Silva Gomes (Roni), Denilson Araújo da Silva (Jabá), Tony da Costa Matos (Tony Barroca) e José Weverton Nascimento da Rosa (Raridade).

No confronto, foram mortos Adegilson Ferreira da Silva e Valdei das Graças Batista, membros do Bonde dos 13, além de Luan Santos de Oliveira, Tailãn Dias da Silva, Sebastião Ytalo Nascimento e Tiago Rodrigues da Silva, integrantes do Comando Vermelho.

Com informações da TV 5.