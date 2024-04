Em Sena Madureira, colisão entre caminhonete e moto deixa homem ferido

Um acidente de trânsito aconteceu na noite deste domingo, (07) em Sena Madureira, interior do Acre

Segundo informações repassadas, a vítima identificada por José Raimundo da Silva filho de 39 anos e o garupa identificado por Wellisson Pinheiro, de 21 anos, trafegavam em uma motocicleta Titan preta, quando colidiram com uma caminhonete na Avenida Avelino Chaves próximo ao cemitério. Com a colisão, ambos foram ao solo. O condutor da caminhonete permaneceu no local do acidente.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU daquele município foi acionada e chegou imediatamente ao local e conduziu as vítimas ao hospital João Câncio Fernandes e devido a gravidade José Raimundo foi entubado e transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

José Raimundo foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com traumatismo craniano encefálico (TCE) grave e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado grave.

Policiamento de trânsito daquele município, esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia.