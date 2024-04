Mães de crianças com TEA protestam na prefeitura por melhor atendimento

Mães de crianças autistas fizeram uma manifestação nesta quarta-feira (24) em frente ao prédio da Prefeitura de Rio Branco, no centro da capital, pedindo melhoria no atendimento dos serviços públicos às crianças portadoras de TEA, principalmente nas áreas da saúde e educação.

De acordo com manifestantes, a prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre têm ignorado as necessidades de crianças com TEA. “Estamos reivindicando a contratação de mediadores e cuidadores para as creches, queremos providências sobre o conselho de educação da prefeitura colocar nossos filhos por sorteio. Algumas mães vem reclamando corriqueiramente que mesmo por meio do Ministério Público, não estão conseguindo vagas para escolas para os filhos, e mesmo quando conseguem não há mediadores, porque tanto a prefeitura quanto o estado criaram uma equipe pedagógica para avaliar se a criança precisa ou não de mediador, contrariando laudos de psicólogos, pediatras e neuropediatras”, disse a mãe Mirella Monteiro.

A assessoria da Prefeitura de Rio Branco foi procurada para falar sobre o assunto, mas não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para a resposta.