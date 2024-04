Jovem de 18 anos morre em acidente no interior do Acre; condutor foge do local

Um jovem de apenas 18 anos, identificado como Jeferson Alves da Silva, perdeu a vida em um trágico acidente na noite da última segunda-feira (08), por volta das 20h30, na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, no centro do município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Testemunhas relataram que uma caminhonete tipo Hilux estava em alta velocidade no momento do acidente, mas o condutor fugiu do local, deixando Jeferson gravemente ferido.

Apesar dos esforços dos populares e da equipe do Samu, que prontamente foram prestar socorro a vítima, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para isolar a área e iniciar as investigações. O Instituto Médico Legal de Rio Branco foi chamado para realizar os procedimentos periciais e recolher o corpo de Jeferson, que será submetido a exames no IML da capital.

A Polícia Civil de Plácido de Castro está encarregada de investigar as circunstâncias do acidente e identificar o condutor responsável pela morte do jovem, que fugiu sem prestar socorro.

A comunidade de Plácido de Castro espera por justiça e que este incidente sirva de alerta para que tragédias semelhantes possam ser evitadas no futuro. Enquanto isso, amigos e familiares de Jeferson buscam consolo uns nos outros, lembrando a vida de um jovem que tinha todo um futuro pela frente.