Bombeiros do Acre já salvaram 20 pessoas e 3 animais no Rio Grande do Sul

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) enviada pelo estado para ajudar nas ações da grave crise humanitária registrada no Rio Grande do Sul (MS), já salvou 20 pessoas e 03 animais em operações náuticas e de salvamento terrestre iniciadas desde a chegada dos especialistas na madrugada de terça-feira, 14, em Porto Alegre (RS).

Segundo relatório do Corpo de Bombeiros, as operações acontecem em parceria com bombeiros do Rio Grande do Sul. “No primeiro dia de operação do CBMAC foram salvas 14 pessoas e nesta quarta-feira (15) mais 6 pessoas e 3 animais (2 cachorros e 1 gato) foram salvos” diz o documento.

Ainda de acordo informações do CBMAC, os bombeiros militares do Acre também trabalham no apoio à Polícia Federal no transporte de tropas e equipamentos, e a imprensa, no transporte de equipes jornalísticas pelas áreas inundadas.

A ajuda nas ações da crise humanitária vividas no RS foi uma decisão do governador do estado do Acre, Gladson Cameli. Os 04 militares: Capitão Marcos, os Sargentos Galvão, S. Medeiros e Moura são especialistas em operações em desastres, buscas em áreas colapsadas, operações náuticas e salvamento terrestre. Imagens

Os combatentes percorreram cerca de 4 mil quilômetros até chegarem em Porto Alegre, passando por 6 estados brasileiros levando uma caminhonete e barco equipado com diversos materiais de salvamento.