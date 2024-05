Carro atola e quebra na saída de balsa entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul

As chuvas dos últimos dias tornam difícil a saída dos carros das balsas menores após a travessia do Rio Juruá, dos lados de Rodrigues Alves e de Cruzeiro do Sul. Em mais um vídeo que circula nas redes, nessa quarta-feira, 15, ao tentar sair da balsa do lado de Cruzeiro do Sul, um carro atola e o para-lama do veículo quebra.

O barro do tipo tabatinga torna difícil a missão de tirar o carro. São necessários 5 homens para conseguir colocar o veículo novamente em cima da balsa, mas o prejuízo é certo.

Com o baixo nível das águas do Rio Juruá, os barrancos lisos são obstáculos para os motoristas. Mas antes mesmo da tentativa de subida,sair das balsa, já é um desafio. A travessia nas balsinhas custa de R$ 5 a R$ 20 a depender do tipo de veículo. Na balsa grande o percurso é feito de forma gratuita.

A população aguarda a construção da ponte, que deverá ser erguida pelo governo federal, mas sem data para o início da obra.

VEJA O VÍDEO: