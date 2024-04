BR-364 terá 200 km recuperados ainda em 2024, diz ministra

A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, anunciou nesta terça-feira (9), em evento com o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho e autoridades do Acre, em Rio Branco, que em 2024 o Governo Federal financiará a recuperação de 200 quilômetros da BR-364.

“A pedido do senador Alan Rick, do governador, e dos membros da bancada federal, embora não houvesse previsão no PAC, já está em processo de licitação a recuperação de 200 quilômetros dessa rodovia”, disse a ministra.

A licitação para o início das obras está previsto para maio deste ano. O trecho a ser recuperado não foi esclarecido pela ministra.

