Para secretário, sucesso da Rota Rondon exige porto e reconstrução da BR-364

O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict) Assurbanipal Mesquita, apresentou durante evento com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; e a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, medidas de curto e médio prazo que devem ser tomadas para garantir o sucesso da Rota Rondon como virada de chave econômica para o Brasil, através do Acre.

De acordo com Assusbanipal Mesquita, as medidas de curto prazo são a criação de um grupo de trabalho ou comitê para acompanhamento das pautas fronteiriças; a garantia da continuidade de obra do anel viário e ponte em Brasiléia; a melhoria nos serviços aduaneiros nas Alfândegas de Brasiléia e de Assis Brasil (MAPA, Receita, ANVISA, etc.); a garantia de trafegabilidade das BRs 364 e 317; a implantação de voos regionalizados entra Acre, Bolívia e Peru; Implantação de um laboratório para análise de alimentos credenciado pelo MAPA; melhorar o efetivo de segurança rodoviária e postos de fiscalização na fronteira; adequar as quotas de transporte entre Brasil e Peru (ANTT); melhoria da qualidade das telecomunicações na fronteira; a retomar as tratativas para a concepção da AMACRO / ZDS – SUDAM.

A médio prazo, as pautas prioritárias elencadas pelo secretário são a melhoria e ampliação da estrutura física das Alfândegas; a criação de um Porto Seco no entorno da ZPE; a reconstrução da BR-364 e a construção do anel viário de Rio Branco.

“Para fortalecermos esse grande corredor econômico, precisamos avançar nessas pautas. Então peço que esses pontos sejam avaliados e colocados para o debate”, disse Assurbanipal, no fim de seu discurso.



Por ac24horas