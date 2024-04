Ministra Simone Tebet apresenta Rota Rondon para desenvolvimento do Brasil através do estado do Acre

A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, anunciou nesta terça-feira (9), que todas as cinco rotas de integração do Brasil com outros países da América do Sul já estão dentro do Novo PAC, com orçamento assegurado e previsão de conclusão para 2026.

Interessa mais ao Acre a Rota 3, chamada de Quadrante Rondon. Ao custo de R$ 370 milhões, essa rota liga Peru e Bolívia ao Mato Grosso com passagem pelo Acre. “Para essa rota operar, o Acre precisa de três obras: a construção do contorno de Brasiléia, na BR-317, que em maio tem edital aberto para licitação; a construção de duas pontes na BR-425 que faz divisa com Rondônia, que devem estar prontas nesse semestre; e a ponte de Guajará Mirim ao custo de R$ 430 milhões, com três quilômetros de extensão, que é uma dívida que o Brasil contraiu com a Bolívia quando anexou o Acre. Estou dizendo isso pra vocês porque essa rota só tem sentido quando envolve Rondônia”, explicou.





De acordo com Simone Tebet, a rota que passa pelo Acre tem como potencialidades de exportação alimentos, máquinas, equipamentos e bens de consumo final para Peru, Bolívia, Chile e mercado asiático. Para importação, a rota deve ser caminho de chegada de fertilizantes, têxteis e bens de consumo final dos países vizinhos e também do mercado asiático.

Por ac24horas