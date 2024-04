Intervenções do governo na obra da Orla do Quinze garantem estabilidade ao Boulevard Augusto Monteiro

No fim de 2023, antes do período de cheia do Rio Acre, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realizou intervenções no solo da Orla do Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco, às margens do rio. Na ocasião, o Estado promoveu as substituições do material existente por outro mais resistente, ao avaliar que trechos do Boulevard Augusto Monteiro corriam graves riscos de desmoronamento.

As intervenções foram determinantes para a continuidade do bairro no momento em que as águas subiram e baixaram com grande velocidade. As ações garantiram a estabilidade da encosta no período de inverno e são essenciais para que, após a conclusão de toda a obra, o tradicional Bairro do Quinze volte a ser um ponto de encontro de acreanos e turistas, valorizando a região e oferecendo também maior acessibilidade, conforto e segurança para todos os lojistas e moradores.

De acordo com o gestor da Seop, Ítalo Lopes, agora, após o inverno, novos serviços se iniciam, visando corrigir os problemas que o bulevar – via ampla e normalmente arborizada – atravessa ao longo dos anos.

“Superada essa fase de cheia do rio, iniciamos agora a fase de execução das contenções e execução dos mirantes que estão previstos para essa obra, que vai de fato marcar a região do Quinze como um todo. O governo vem trabalhando para proporcionar à população mais qualidade de vida, com um espaço de lazer, negócios e convivência”, frisa.

As intervenções, realizadas no trecho em frente ao Mercado do Quinze e próximo à Escola Dr. Carlos Vasconcelos, contaram com o apoio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) e foram acompanhadas pelos órgãos de controle.

Neste período de verão e baixa do Rio Acre, o Estado avançará nos serviços de engenharia, tanto no aterro quanto no início das contenções. Com isso, poderão ser utilizados os insumos que chegaram, no fim de novembro, para a implantação do colchacreto e bolsacreto, visando à estabilização da encosta para contenção das margens.

As intervenções não culminam em prejuízos para o trânsito de pessoas e automóveis. Além disso, durante todo o processo, as obras gerarão mais de 200 postos de trabalho diretos, fortalecendo a economia do estado e beneficiando toda a população de Rio Branco.

Sobre a Orla do Quinze

Com 372 metros de extensão, a Orla do Quinze abrange a Rua Dezesseis de Outubro e o Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre, valorizando a região. No local, está prevista também a construção do Museu Tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus. Os moradores e turistas poderão visitar áreas verdes, com a possibilidade de apreciar a vista a partir dos mirantes.

A obra estruturante é fruto do convênio n° 905179/2020, entre o governo do Acre e o governo federal. Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, e de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões.