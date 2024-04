Governo divulga resultado final do processo seletivo do Saneacre

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 9, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) em conjunto com o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), divulgou o resultado final e a homologação do processo seletivo simplificado, destinado ao provimento temporário de cargos na instituição.

O resultado dos candidatos aptos é apresentado na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação final.

Os candidatos que participaram do processo seletivo devem permanecer atentos às comunicações oficiais e preparar-se para as próximas etapas. Informações adicionais podem ser obtidas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), pelo telefone (11) 4788-1430.

Este processo seletivo simplificado representa uma importante etapa na gestão de recursos humanos do Estado, visando à eficiência e à qualidade na prestação de serviços essenciais à população.