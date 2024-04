Mulher é presa após mandar matar ex-namorado que cobrou dela uma dívida

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (9) em Nova Iguaçu (JR) por mandar matar um ex-namorado após ele cobrar dívida de R$ 1.600. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Tuyene Paula da Silva Barral estava incomodada com as cobranças feitas por Thiago Saldanha do Carmo e contratou dois homens para executar o crime, que aconteceu em janeiro em Japeri, na região metropolitana.

Segundo as investigações, Sérgio Felipe da Silva Santos e Jairo Inácio Correia, acusados de serem os assassinos da vítima, foram até um bar onde a vítima comemorava aniversário e atiraram contra ela.

Um amigo de Thiago também foi atingido de raspão. Os dois suspeitos conseguiram fugir mas foram presos em março pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do ator da Record Edson Caldas Barbosa. Tuyene, que estava escondida na casa de parentes, não tem ligação com o latrocínio do ator.

Relembre o caso

O ator estava desaparecido desde o dia 2 de fevereiro. De acordo com a polícia, ele teria sido atraído para um encontro em Engenheiro Pedreira, no município de Japeri, na Baixada Fluminense. O convite veio por meio de um site de troca de casais.

Quando chegou ao local, a vítima teria sido surpreendida pelos criminosos e rendida. Além do relógio e de outros objetos pessoais, Edson foi obrigado a realizar transferências bancárias para a conta de um dos autores.

Então, segundo os investigadores, ele foi amarrado e colocado dentro da mala do próprio carro. Em um matagal no município de Seropédica, também na Baixada, os criminosos teriam executado o ator e fugido com o carro dele.

A polícia acredita que um corpo encontrado em Seropédica recentemente seja do ator e pediu um exame de DNA para confirmar se se trata realmente de Edson.