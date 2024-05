No Acre, cão leva facada e é abandonado; empresário resgata

Um cachorro foi encontrado com um corte profundo na barriga, nessa quarta-feira (15), no município de Jordão, interior do Acre, e acabou sendo socorrido e adotado por um empresário.

De acordo com informações do Blog do Accioly, o animal apresentava ferimento aberto aparentemente causado por uma faca, e ficou abandonado em uma canoa na margem do rio Tarauacá.

Ao presenciar a cena, o empresário Alexandre Aquino, mais conhecido na cidade como “Xande Gol”, se sensibilizou, resgatou o cachorro e o adotou.

“Hoje pela manhã me deparei com uma cena chocante e percebi a maldade do ser humano. Esse cachorro foi brutalmente atacado com uma facada e abandonado. Fui com meu amigo Marcondes buscá-lo numa canoa. O trouxemos para casa, onde uns amigos vieram comigo, suturaram o ferimento e medicaram. Agora está em observação. Ele agora se chama “GUERREIRO”, terá um novo lar, será cuidado e amado”, disse Alexandre.

No último domingo (12), um cachorro da raça Pitbull, chamado Shangay, de 9 anos, foi morto com um tiro na cabeça no Jordão.