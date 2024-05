Homem é agredido a golpes de ripa após ameaçar esposa com faca em Rio Branco

Um indivíduo conhecido apenas como Juvenal foi agredido a golpes de ripa na madrugada desta quinta-feira, 16, após ameaçar a vida de sua esposa em uma residência situada na Rua São Luiz, no bairro Valdemar Maciel, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com relatos policiais, Juvenal chegou em casa exaltado e portando uma faca, aparentemente com a intenção de cometer um ato de violência contra sua esposa. Moradores locais que ouviram os gritos e pedidos de socorro da mulher intervieram na situação, conseguindo desarmar Juvenal e impedir a suposta tentativa de feminicídio.

A revolta dos populares resultou em Juvenal sendo arrastado para o meio da rua, onde foi agredido com golpes de ripa. Ele sofreu cortes na cabeça e no rosto, além de escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no maxilar.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, sendo enviada uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Juvenal e o encaminharam, escoltado pela PM, ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Após receber alta médica, Juvenal será conduzido pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos sobre a ameaça à esposa. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher (DEAM).